Vídeos mostram cobras nadando pela cidade após enchentes na Malásia

Após chuvas torrenciais iniciadas em 10 de setembro, enormes inundações chegaram a deixar áreas em Kuala Lumpur, na Malásia, submersas por até 3 metros de água. No entanto, o alto nível de água não foi a única preocupação dos moradores.

De acordo com o Therakyat Post, diversos registros mostram que as cobras saíram dos seus esconderijos e começaram a nadar em busca de lugares secos.

Em uma das gravações, uma enorme píton foi vista procurando abrigo da chuva em uma área de estacionamento coberta.

Ular pun keluar ketika banjir…. Takutnya

Lokasi: Surau Al Falah, Danau Kota. Posted by Eat Relax Enjoy on Thursday, September 10, 2020

Em outro vídeo, um homem também se arriscou para capturar uma cobra que deslizava pela água lamacenta da inundação.

Ade cik lala la dkt situ 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/qcvYUEg8nI — dayaa.yaa. (@dayaarifin) September 10, 2020

As pessoas foram aconselhadas a se manterem longe de áreas inundadas, pois as cobras, principalmente as pítons, podem ser agressivas e são ainda mais rápidas na água.