Com calor, pandas estão comendo bolos gelados na China; veja vídeo

Se no Brasil o início do inverno está próximo, na China será a vez do verão. E uma onda de calor no país asiático já muda o comportamento dos habitantes, que começam a retomar (com cuidados) a vida normal após a redução de casos e mortes de covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

O verão também traz uma mudança de hábitos aos animais e, nesta semana, imagens da Base de Pesquisa de Reprodução do Panda Gigante de Chengdu chamaram a atenção do mundo. Os tratadores mudaram a alimentação dos pandas, como forma de impedir que eles passem mal com as altas temperaturas.

Uma das comidas introduzidas aos bichos são bolos gelados de frutas, além de pedaços de bambu e cubos de gelo. O objetivo é que eles se refresquem e se mantenham nutridos – o tempo abafado contribui para a perda de apetite.

Além disso, com o clima quente os pandas da instalação na província de Sichuan, no sudoeste da China, têm brincado ao ar livre por mais tempo e agora dormem com o ar condicionado ligado. Isso que é vida boa! Assista ao vídeo: