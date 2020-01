VÍDEO: Homem é perseguido por elefante após tentar tirar selfie com o animal

Um grupo de turistas estava realizando um passeio em uma floresta na cidade de Hosur, na Índia, quando um elefante se irritou e começou a perseguir um homem que tentou tirar uma selfie com o animal selvagem. O acidente ocorreu no início deste mês, segundo informações do Daily Mirror.

O momento do ataque foi registrado em um vídeo de tirar o fôlego. Diante da hostilidade do bicho, os turistas saíram em disparada. O homem em questão também correu, mas caiu em meio à mata e quase foi pisoteado pelo elefante.

O animal bate no turista com sua tromba. Por sorte, o homem conseguiu levantar e escapar do ataque. Testemunhas disseram que uma manada de 50 elefantes saiu de seu habitat nas florestas em busca de comida, mas um deles foi avistado e seguido pelos turistas.

É comum pessoas serem atacadas por elefantes na Índia, principalmente quando tentam tirar fotos com os animais. Segundo um estudo da Carnegie Mellon University e do Indraprastha Institute of Information, em Deli, o país tem a maior taxa de mortes relacionadas ao ato de tirar selfie.