Nota de R$ 200 com lobo-guará estreia na quarta-feira

A mais recente variação do papel-moeda brasileiro começa a circular nesta quarta-feira (2). A nota de R$ 200 trará a imagem do lobo-guará, animal nativo da fauna brasileira, escolhido em pesquisa realizada em 2001 para eleger quais espécies deveriam estampar as cédulas do país.

Será a sétima cédula da "família" de notas do Real, de acordo com o Banco Central (BC). Ainda neste ano, serão produzidas para circulação 450 milhões de unidades.

A cerimônia de lançamento das novas cédulas será transmitida pelo canal do BC no YouTube. O BC divulgará a imagem da nova cédula no dia 2.

De acordo com o BC, o lançamento da nova nota é uma forma de a instituição agir preventivamente para a possibilidade de aumento da demanda da população por papel moeda.