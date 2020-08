Grave acidente na BR-277 com 23 veículos deixa oito mortos no Paraná

Um grave acidente na BR-277 em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR), deixou ao menos oito mortos e 23 feridos na noite de domingo (2). Um engavetamento envolveu 23 veículos na altura do km 77.

No momento da colisão, por volta das 22h30, ocorria um incêndio ambiental nas margens da pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local estava com a visibilidade prejudicada, com fumaça densa.

Veja também:

SP anuncia nesta segunda detalhes para reabertura das escolas estaduais

Corinthians e Palmeiras derrubam zebras e vão decidir o Paulistão

Entre os veículos envolvidos no acidente estavam quinze carros, cinco motocicletas, um caminhão e uma viatura da polícia militar. Entre os mortos estão cinco mulheres e três homens.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) chegou a manter a pista da BR-277 totalmente bloqueada para o trabalho das equipes de resgate – que envolveu 10 ambulâncias, três caminhões e 15 viaturas. Na manhã desta segunda-feira (3), as faixas já estavam liberadas.