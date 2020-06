Parte estrutural do túnel que vai ligar aeroporto com linha 17-Ouro do Metrô é concluída

O Metrô de São Paulo concluiu as obras da parte estrutural do túnel que liga a futura estação Congonhas, da linha 17-Ouro, ao terminal de embarque do aeroporto, na zona sul de São Paulo. A passagem fica sob a avenida Washington Luiz.

Ainda falta finalizar a parte externa e o acabamento do túnel. Já a linha 17-Ouro, prometida para a Copa do Mundo de 2014, segue longe de ser totalmente concluída e inaugurada.

O monotrilho está envolvido em uma disputa judicial, que atrasou ainda mais a entrega das obras – a previsão atual é de início das operações em 2022. O contrato com a empresa inicialmente responsável foi rescindido e uma licitação foi feita.







O segundo colocado desse edital, porém, contestou o resultado, afirmando que a nova construtora não possui condições financeiras para sustentar a obra – o processo está parado na Justiça desde novembro.

Até o momento, a parte mais avançada da linha 17-Ouro é a estação Morumbi, que será o ponto final do monotrilho. Segundo o Metrô, a obra já está na fase de acabamento, com pisos e forros sendo instalados.

O projeto inicial previa que o monotrilho chegaria até a estação São Paulo-Morumbi, da linha 4-Amarela, o que não vai mais acontecer. Quando finalizado, o ramal terá pouco mais de 6 quilômetros de extensão, divididos em 7 paradas: Congonhas, Brooklin Paulista, Vereador José Diniz, Campo Belo, Vila Cordeiro, Chucri Zaidan e Morumbi.