Procon recebe 6,5 mil queixas relacionadas à covid-19

Desde que foi decretada a pandemia até o último dia 1º de junho foram registradas no Procon-SP ao menos 6.500 reclamações de consumidores que tiveram problemas relacionados à covid-19.

Agências de viagens respondem por 3.418 casos (52%), e companhias aéreas, por 1.617 (25%). Há também questões relacionadas a farmácias, lojas e mercados (709 reclamações), instituições financeiras (551), ingressos e eventos (145), programas de fidelidade (91) e cruzeiros (67). Já as denúncias de preços abusivos e de outros assuntos recebidas via redes sociais somam 6.115 casos.

O Procon-SP recebe reclamações via internet (www.procon.sp.gov.br), aplicativo ou via redes sociais. Para as denúncias, marque @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.