Carro pega fogo após sofrer pane elétrica no complexo viário Maria Maluf

Um carro pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (23) após sofrer uma pane elétrica no complexo viário Maria Maluf, zona sul de São Paulo. O acidente ocorreu no sentido Anchieta, próximo à rua Nossa Senhora da Saúde. Ninguém se feriu.

O veículo permaneceu carbonizado no local durante a manhã, bloqueando duas faixas da via. Por volta das 7h, apenas a faixa da direita estava bloqueada na saída do complexo.

Segundo a rádio Trânsito, há lentidão nos dois sentidos.

