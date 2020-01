IOS abre 2.400 vagas em cursos gratuitos de formação profissional para jovens

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) está recebendo inscrições para preencher 2.400 vagas em cursos gratuitos de formação profissional para jovens e pessoas com deficiência em suas várias unidades no Brasil. Para participar, os interessados devem realizar as inscrições presencialmente de 13 de janeiro a 27 de fevereiro, na sede de Santana, em SP. Nas demais unidades, as inscrições abrirão no dia 3 de fevereiro.

Os cursos são totalmente gratuitos, incluindo uniforme e material didático. No total, o instituto oferece nove cursos tradicionais com duração de cinco meses. Os cursos ofertados são:

Gestão Empresarial (ERP-TOTVS),

Atendimento ao Cliente (Zendesk),

Gestão de Projetos,

Folha de pagamento (RM Labore)

Varejo (Bemacash),

Programação,

Infraestrutura,

Microsoft Digital

Análise de Dados com PowerBI.

Todos os alunos formados terão a oportunidade de participar do Programa IOS de Oportunidades, que ajudará na busca por empregos, principalmente entre as empresas parceiras da instituição.

Cursos rápidos em Santana e Santo Amaro

Jovens com idade entre 14 e 29 anos, moradores de São Paulo, terão a oportunidade de realizar cursos rápidos com duração de dois meses nos bairros de Santana (na sede da Instituição) e em Santo Amaro.

Os cursos serão de Introdução Programação web, Montagem e manutenção de computadores e Atendimento ao Cliente.

As inscrições para os cursos rápidos acontecerão presencialmente, de 3 a 27 de fevereiro, nas unidades de Santana e Santo Amaro.

Mais informações sobre as inscrições

Os interessados devem comparecer nas unidades da ISO com documentos originais. Eles deverão levar: RG e CPF do aluno; CPF dos pais ou responsáveis; comprovante de escolaridade; comprovante de residência (conta de água, luz e telefone — levar as três); comprovante de renda de todos os moradores da residência. Pessoas com deficiência deverão levar laudo médico atualizado.

Serviço

Unidades de São Paulo:

Santana (Sede do IOS) | Av. Gal. Ataliba Leonel, 245 | Tel. (11) 2503-2617

Itaquera (Obra Social Dom Bosco) | Rua Álvaro Mendonça, 456 | Tel. (11) 2056-3668

Jardim Ângela (Sociedade Santos Mártires) | Rua Luís Baldinato, 09 | Tel. (11) 94351-6075 ou (11) 5834-1036

Lapa (Cursinho da Poli) | Av. Ermano Marcheti, 576 | Tel. (11) 99518-7678

Brás | R. Monsenhor Andrade, 341 | Tel. (11) 2503-2617

Santo Amaro (NURAP) | R. Coronel Luís Barroso, 455 | Tel. (11) 99592-0836

Diadema (SP):

Obra Social São Francisco Xavier – Rua da Terra, 80 I Tel (11) 4069-2045

Belo Horizonte (MG):

Faculdade Una, Center Minas – Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495, 4º andar – Dom Joaquim — Tel: (31) 2510-9296

Joinville (SC):

Faculdade Censupeg – Av. Juscelino Kubitscheck, 627 | Tel. (047) 99204-4627 ou (47) 3278-0499 Rio de Janeiro: UNISUAM – Avenida Paris, 72 | Tel. (21) 99512-3276.

Unidades dos cursos rápidos:

Santana (Sede do IOS) | Av. Gal. Ataliba Leonel, 245 | Tel. (11) 2503-2617

Santo Amaro | Escola Municipal Professor Linneu Prestes – Av. Adolfo Pinheiro, 511 -Santo Amaro – SP