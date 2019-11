Desarticulado em São Paulo bando que dava golpes em sites de compras

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo, chamada Magneto, desarticulou nesta terça-feira (19) uma organização criminosa que aplicava golpes em sites de compras pela internet. A sede da quadrilha ficava em Bertioga, litoral paulista.

Na operação, descobriu-se que os criminosos utilizavam cartões falsos para fazer compras na internet, recebiam os produtos, mas depois não finalizavam o pagamento. Segundo a polícia, pelo menos 28 pessoas tiveram prejuízo com os golpes, que foram estimados em R$ 350 mil no total.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram cumpridos 31 mandados de prisão e 59 de busca e apreensão na capital, Grande São Paulo, Baixada Santista e no Vale do Ribeira.

Mais de 150 agentes participam da Operação Magneto, que ainda não foi finalizada.