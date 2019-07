Carga de suco de laranja no Porto de Santos escondia 272kg de cocaína

Equipes da Alfândega de Santos interceptaram, nesta sexta-feira (12), uma carga de exportação contendo 272kg de cocaína. O material estava destinado à Europa, e trazia 46 toneladas de suco de laranja congelado.

A droga estava escondida no piso de um dos contêineres, e foi localizada com a ajuda de cães de faro. Após a inspeção, um buraco no piso foi aberto com ajuda de pés de cabra, serras e até mesmo uma empilhadeira.

Divulgação/Receita Federal

A cocaína apreendida foi entregue à Delegacia da Polícia Federal, em Santos, que dará continuidade às investigações com o auxílio da Receita Federal.

Neste ano, 13,8 toneladas de cocaína já foram apreendidas pela Alfândega de Santos. Na quinta-feira (11), 1.425kg da mesma droga foi encontrada em meio à uma carga de fígado de frango congelado, que seria enviada para o porto de Valência, na Espanha.