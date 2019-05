Bazar solidário arrecada fundos para ONG de pessoas com deficiência intelectual

Acontece neste fim de semana o 1º Bazar Solidário em prol da APAE de São Paulo.

Leia mais:

Nem toda tequila poderá ser chamada de tequila no Brasil; entenda

Ingrediente de slime pode causar intoxicação, alerta Anvisa

Entre este sábado (25) e domingo (26), as roupas estarão com descontos de até 60%. Parte do valor será revertida para a instituição.

O evento será realizado nas lojas Cameo dos shoppings West Plaza (Barra Funda), Santana Parque e Tatuapé.

A APAE é uma organização sem fins lucrativos que atende pessoas que tenham algum tipo de deficiência intelectual.