O ex-presidente Carlos Menem (1989-1999) foi condenado a três anos e nove meses de prisão por fraude na venda de um imóvel do governo argentino no bairro de Palermo, em Buenos Aires, por US$ 30 milhões quando estava no poder.

No entanto, por ocupar o cargo de senador, Menem tem imunidade e só será preso se os colegas de Senado aprovarem a detenção.