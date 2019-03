Xuxa desmente montagem com crítica a Bolsonaro: 'se tiver caráter vai me pedir desculpas'

View this post on Instagram

Estou colocando isso aqui pra ver se respeito gera respeito e gentileza gera gentileza… cada um que entrou no meu insta e face pra me agredir se tiver caráter e dignidade vai me pedir desculpas … ok?? Sejam homens e mulheres dignos de serem chamados de gente e me peçam desculpas.., fiz sim o filme “amor estranho amor” (Tarcisio Meira, Mauro Mendonça, Vera Fisher, Otavio Augusto, Iris Bruzzi) e ainda mais 3 revistas nua (status, ele ela e playboy) era meu trabalho , nunca me droguei , nunca me prostitui, pq minha mãe me ensinou valores . Espero que a mãe de vcs tb tenha dado educação a vcs e venham aqui me pedir desculpas por algo que eu não fiz e nunca faria. Não dou direito a vcs virem me ofender sem antes saber se isso era verdade ou não…. vamos lá… mostrem q vcs erraram e se desculpem.