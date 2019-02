Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta segunda, 18 de fevereiro

O mercado financeiro começa a semana de olho no governo de Jair Bolsonaro. O presidente deve exonerar nesta segunda-feira (18) seu primeiro ministro, Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral, após polêmicas envolvendo o filho do líder do chefe de Estado, Carlos Bolsonaro.

Além disso, grandes propostas, como o novo projeto de Lei da reforma da Previdência, do Ministério da Economia, e o projeto de Lei Anticrime, da Justiça. Carros chefe dos primeiros cem dias do novo governo, ambos são grandes apostas dos ministros Paulo Guedes e Sérgio Moro.

Confira as cotações das moedas em tempo real nesta segunda-feira (18):

Dólar

Euro

Bitcoin