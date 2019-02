Funcionários de viação de ônibus em São Paulo entram em greve; veja linhas afetadas

Os funcionários da viação Imperial Transportes Urbanos, com sede na Praça Alberto Lion, no Cambuci, entraram em greve nesta sexta-feira (11). Os motoristas e cobradores afirmam que estão há três meses sem receber os salários e seguem com o protesto na porta da companhia.

Ainda não há previsão para que os funcionários voltem ao trabalho, portanto a SPTrans diz ter acionado o sistema de emergência PAESE para atender aos passageiros.

A empresa atende 10 linhas da região Sudeste da capital paulista. As afetadas foram:

573A/10 – Metrô Bresser – Vila Alpina

513C/10 – Vila Califórnia – E.T. Itaquera

3161/10 – Jardim Colorado – Terminal Parque Dom Pedro

476G/41 – Vila Industrial – Metrô Ana Rosa

2590/10 – União de Vila Nova – Pq. Dom Pedro

574C/10 – São Mateus – Divisa São Caetano

574R/10 – Terminal Sapopemba – Metrô Belém

476G/10 – Jardim Elba-Ibirapuera

574A – Tatuapé-Divisa São Caetano

Leia mais:

Apesar de liminar, tarifa das passagens de ônibus continua R$ 4,30 nesta sexta-feira (15)

Polícia apreende réplicas de carros de luxo na Vila das Mercês e em São Bernardo