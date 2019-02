Fábrica de Cultura abre neste ano, dizem estado e prefeitura de São Bernardo

Aquela imensa caixa de concreto que está abandonada desde 2016 no coração de São Bernardo agora tem nova data para ter, enfim, funcionalidade. Na tarde de quinta-feira (7), o prefeito Orlando Morando (PSDB) e o secretário estadual da Cultura, Sérgio Sá Leitão, disseram que a Fábrica de Cultura do município deve ser inaugurada no fim deste ano no local, que foi projetado para abrigar o Museu do Trabalho e do Trabalhador.

A construção do prédio começou em 2012, idealizada pelo então chefe do Executivo Luiz Marinho (PT). A promessa era entregar o equipamento um ano depois. No entanto, as obras se arrastaram. Elas foram paralisadas entre 2015 e 2016, retomadas e novamente brecadas em 13 de dezembro de 2016, quando a Operação Hefesta, parceria entre a PF (Polícia Federal) e MPF (Ministério Público Federal), denunciou possível esquema de corrupção na construção para beneficiar empresários e agentes públicos. Desde então, o projeto foi embargado pela Justiça.

O que impede a retomada dos serviços, de acordo com Morando, é um segundo laudo pericial da PF. O prefeito disse ontem, em visita ao edifício junto a Sá Leitão, que irá se reunir hoje com a promotora do caso para discutir a liberação do local para obras e saber se o documento que falta já foi emitido.

“Nossa equipe de obras já está preparando o edital com base no projeto que existia para que possamos contratar o término da obra. A Justiça autorizando, imediatamente iremos abrir a licitação para concluir o paisagismo e fechamento com vidros”, afirmou Morando. Segundo ele, há R$ 4 milhões disponíveis no orçamento deste ano para as intervenções.

ABC não terá outra unidade

O secretário estadual da Cultura, Sérgio Sá Leitão, afirmou, após a visita ao que era para ser o Museu do Trabalho e do Trabalhador, que o estado não tem planos no momento para construção de uma outra Fábrica de Cultura no ABC.

“Este é um ano em que estamos dedicados a arrumar a casa, reequilibrar as finanças do estado e a colocar em andamento tudo aquilo que estava parado. Nosso foco atual é nisso. É muito provável que a única Fábrica de Cultura nova neste ano seja essa de São Bernardo”, disse o chefe da pasta estadual.

A única unidade do tipo na região fica em Diadema e foi inaugurada em novembro do ano passado, mas ainda está em fase de instalação.

Apesar de ser um equipamento estadual, a unidade de São Bernardo deve atender somente a população do município, disse Sá Leitão.

Segundo ele, o equipamento vai ter capacidade para matricular 2 mil alunos por ano. “Demanda facilmente absorvida pela cidade”, comentou o prefeito Orlando Morando (PSDB).