Uber oferece corridas com 65% de desconto no aniversário de São Paulo; saiba como

Para comemorar o aniversário de São Paulo, nesta sexta-feira (25), a Uber vai oferecer corridas com 65% de desconto para pontos específicos da cidade. O objetivo é fazer com que o paulistano aproveite o feriado para explorar a sua cidade.

Os locais foram escolhidos tendo como base os principais destinos dos passageiros do aplicativo durante o ano de 2018. Para conseguir o desconto, é preciso selecionar um destes endereços como ponto inicial ou final da viagem e inserir um dos códigos de desconto para cada modalidade do aplicativo (UBERX465, SELECT465, JUNTOS465 e BLACK465).

Veja quais são os endereços da promoção:

Ruas boêmias

Rua Augusta

Rua Aspicuelta

Praça Roosevelt

Oscar Freire

25 de Março

José Paulino

Ibirapuera

Villa Lobos

Independência

Teatro Renault

Sala São Paulo

Teatro Municipal

A promoção será válida entre os dias 25 e 27 de janeiro e pode ser usada até quatro corridas por código, para cada modalidade, totalizando 16 viagens diferentes.

Errata: o Metro informou, inicialmente e de forma errônea, que as corridas custariam R$ 4,65. Na realidade, esse valor corresponde à gorjeta que a Uber vai repassar aos motoristas parceiros, caso o usuário escolha um extra abaixo disso. As devidas correções foram feitas no texto às 15h30 desta quarta-feira (23).