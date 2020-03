2 sucos de beterraba para queimar gordura abdominal

A beterraba é um dos vegetais doces com propriedades para perder peso e queimar gordura abdominal. As suas propriedades para o organismo são várias: é uma ótima fonte de potássio, ácido fólico e vitamina C. Também fornece iodo, ferro e fósforo e outras vitaminas, como B1, B2, B3 e B6.

A seguir, você confere dois sucos com beterraba para perder peso e purificar o corpo.

Beterraba e melão

Ingredientes

1 beterraba

1 cenoura

1 fatia de melão

1 talo de aipo

1 xícara (chá) de água

Suco de ½ limão

Modo de preparo

Descasque a cenoura e a beterraba. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Se quiser, adicione uma pitada de sal ou algumas gotas de adoçante.

Beterraba e maçã

Ingredientes

1 beterraba

1 cenoura

1 maçã

1 xícara (chá) de água

Modo de preparo

Descasque a maçã, a cenoura e a beterraba. Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Se quiser, adicione algumas gotas de limão.

Propriedades da beterraba

Estudos relacionam o vegetal com a prevenção do câncer graças à betanina, o pigmento vermelho que dá cor à beterraba.

O consumo de beterraba também reduz a pressão sanguínea, pois o óxido nítrico dilata os vasos sanguíneos.

Fonte: Nueva Mujer