Chá preto: 4 benefícios para a saúde que talvez você não conheça

É cada vez mais comum as pessoas trocarem o café do dia a dia para o chá preto. Essa deliciosa bebida pode ser tomada de manhã, à tarde, em um momento de descanso, e até à noite, frio e como acompanhamento do jantar.

Além do seu sabor gostoso, o chá preto tem vários benefícios para saúde que você talvez não conheça. A seguir, apresentamos alguns deles.

Alivia inflamações

No seu livro Comer para Vencer Doenças, o dr. William Li comenta que os flavonóides no chá preto ajudam a controlar inflamações, o que pode reduzir o acúmulo de placa nas artérias.

Melhora o colesterol

De acordo com estudo publicado no Journal of the American Heart Association, o chá preto ajuda a diminuir significativamente o risco de derrames e doenças cardíacas ao reduzir o LDL, o “colesterol ruim” que se acumula nas artérias.

Aumenta o nível de células-tronco

Preto ou verde, os pesquisadores mostraram que beber chá aumenta a quantidade de células-tronco na corrente sanguínea — o que melhora a circulação e ajuda a manter o corpo em boa forma à medida que envelhece, segundo o dr. Li.

Mantém o corpo hidratado

“Apesar do que você ouviu sobre ser um diurético (é verdade), o chá é hidratante”, afirma o dr. Li. Afinal, ele é quase pura água. Lembre-se: é importante se manter hidratado, pois isso ajuda na circulação e na saúde do coração.

Fonte: Nueva Mujer