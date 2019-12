Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 27 de dezembro

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Semana de entender de que paz e o amor devem entrar na sua vida; evite sabotar sua felicidade. Você é um signo complicado em questões de amor, então relaxe, aproveite os dias de festa e viva o momento ao lado de quem ama.

Você se apaixonará por alguém do signo de Capricórnio, Aquário ou Gêmeos, que será o seu parceiro ideal. Você compra um presente de última hora e não deve se sentir mal se alguém especial não lhe der presentes, lembre-se de que nem todo mundo é tão detalhista quanto você.

Evite esquecer de coisas importantes. Você terá sorte em 24 de dezembro com os números 00, 14 e 32, combine-os com a sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Tempo de pensar positivo e fazer desejos.

Touro

Você terminará todo o trabalho pendente e encerrará o ano bem. Tente organizar e concluir tudo em seu ambiente de trabalho. Você precisa se cercar das pessoas que mais amam você.

Aproveite a sua família e esqueça um pouco do estresse no trabalho. Você vai a uma viagem e visita parentes. Organize suas compras de Natal, tente não gastar muito e seja significativo para alguma pessoa especial.

Lembre-se de perdoar e ficar em paz se você tiver um ressentimento. Já chegou a hora de esquecer as mágoas e viver mais leve. Você ganha dinheiro em 24 de dezembro e seus os números da sorte são 01, 23 e 54. Lembre-se de economizar energia para a festa de Ano Novo.

Gêmeos

Você vai se lembrar com nostalgia das pessoas que não estão mais ao seu lado. Algumas pessoas sempre estarão presentes em sua memória e coração. Aproveite os momentos felizes dar espaço ao desanimo.

Cuide de problemas de gastrite e tente não abusar de comidas gordurosas. Em termos de presentes, uma surpresa inesperada virá do seu parceiro e fará você se sentir melhor. Você faz um presente muito especial para alguém.

Dia 24 será especial para o seu signo. Você terá sorte com os números 06, 55 e 12. Você compra roupas novas. Você descobre uma gravidez na família.

Câncer

Será uma semana muito especial e você pode sentir que a pessoa indicada para a sua felicidade chegou a sua vida. Alguns cancerianos pensam em relacionamento firme e família.

Você recebe um presente surpresa. Tenha cuidado com as fofocas. Encontros com amigos serão muito positivos. Cuidado com roubos e perdas e tente ser mais cauteloso nas ruas. Você terá sorte em 24 de dezembro com os números 07, 23 e 66, tente adicionar seu dia de nascimento para personalizar sua sorte.

Se você não puder estar com sua família neste Natal, não fique triste, pense que seus melhores desejos são para eles e aproveite esta data com muita felicidade.

Leão

Você encontrará alguém muito especial. Você terá uma reunião de última hora em seu trabalho; portanto, tente resolver tudo para poder descansar em paz.

Tenha cuidado com compras desnecessárias. Um amigo do passado deseja que você peça desculpas ou o perdoe; isso será importante para curar seu coração.

Tenha cautela com os vícios e o álcool; tente se controlar para não ter nenhuma resseca moral. Você terá sorte nesta terça-feira com os números 05, 29 e 43, lembre-se de pensar coisas positivas naquele para que tudo corra bem.

Virgem

Você vai se sentir muito feliz e este momento é muito especial para passar ao lado de quem se ama. Você receberá a notícia de uma gravidez.

Chegou a hora de propor algo no amor e pensar em dar um passo no relacionamento. Você recebe um convite para viajar ou ir ver a família. Cuidado com os problemas na rua e tente não beber muito álcool para evitar ficar vulnerável.

Você recebe um presente que não esperava de um novo amor e vai gostar muito. Os solteiros terão sorte no dia 24 de dezembro com os números 06, 29 e 34, apenas tente adicionar sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Libra

Nestes dias de Natal, não tenha medo de receber as pessoas e não se estresse; você faz tudo isso muito bem.

Uma viagem está por vir e você compra presentes. Tente não gastar muito, apenas o necessário, porque a coisa mais importante é ser organizado com as finanças. Você pensa em morar junto.

Você pode receber um presente de um amor do passado. Tenha atenção com problemas respiratórios e tente não beber muito álcool ou exagerar nos vícios.

Você é o mais carismático do zodíaco e é por isso que sempre terá pessoas que o ama ao seu lado. Nesta terça-feira, 24 de dezembro, peça paz em seu coração e força.

Escorpião

Será uma semana de muitas surpresas agradáveis. Você ouvirá sobre um amor do passado ou chegará alguém muito especial em sua vida. Lembre-se de que seu signo sempre tem sorte em dias próximos ao Natal e sua energia se expande com grande intensidade.

Tenha pensamentos positivos para atrair grandes acontecimentos. É preciso ter muito cuidado com as despesas excessivas e tente não comprar o que você não precisa.

Uma oportunidade de viajar ou visitar parentes surgirá. Momentos agradáveis ao lado de seres amados o ajudarão a entrar renovado em 2020. Não se sinta triste caso alguém não lhe dê o que deseja, lembre-se de que o mais importante é o gesto.

Sagitário

Você terá muito trabalho atrasado enquanto outros já estão descansando; portanto, cumpra suas obrigações. Lembre-se de que você já está de férias e precisa deixar tudo pronto em seu local de trabalho.

Você recebe um convite e se diverte muito. Você pensa em iniciar um negócio, considere que o seu signo terá a sorte de começar algo próprio com sucesso sempre que for focado e esforçado.

Cuidado com álcool e vícios nessas festas; deixe de perder o controle e tente ser alguém mais consciente e saudável. Você recebe dinheiro extra que não esperava e visitas.

Lembre-se que nesta terça-feira 24 terá sorte com os números 08, 22 e 30; tente adicionar sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Capricórnio

Você faz os últimos preparativos para o Natal e tudo sai muito bem. Cuidado com problemas de garganta e infecção; tente ir ao médico. Você recebe um dinheiro inesperado e um presente especial.

Seja paciente com seu parceiro, lembre-se de todos ficamos mais sentimentais em alguns momentos e é preciso cultivar a paciência para ficar em paz.

Você muda de visual. Um amor do passado deseja voltar, mas é melhor tentar fechar esse círculo e começar de novo em outro lugar. Você terá sorte com os números 03, 45 e 67.

Tome cuidado com o álcool ou tente não beber demais para não ficar fora de controle e ter problemas mais tarde.

Aquário

Analise o que você deve fazer para estar em paz com todos os que estão ao seu redor e deixe de lado ressentimentos. Lembre-se de que seu signo é muito corajoso, mas guarda mágoas que deveriam ser perdoadas.

Tente relaxar e divertir-se nos dias de Natal. Você recebe um presente que não esperava. Serão dias próximos de amigos e familiares que podem render muita diversão; apenas tenha cuidado com os excessos e o álcool.

Um amor o procura; você terá sorte na terça-feira, 24 de dezembro, com os números 15, 21 e 39; tente adicionar sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Você toma uma decisão quanto a um bem. Nesta quarta-feira, 25 de dezembro, você recebe uma surpresa inesperada que lhe dará grande prazer.

Peixes

Você ficará relaxado e feliz, podendo receber pessoas e notícias especiais. Tente não comentar sobre questões de divórcio e processos familiares, é melhor deixar essa discussão para outra ocasião e aproveitar melhor os momentos ao lado dos entes queridos.

Você recebe um presente inesperado que o fará se sentir muito feliz. Você faz compras de última hora para o Natal. Cuidado com problemas de garganta e pulmão; tente parar de fumar e cuidar melhor da sua saúde.

Tente não dar tanta importância aos problemas de relacionamento e curta mais os momentos com essa pessoa especial. Seus números da sorte são 16, 54 e 70.