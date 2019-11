WhatsApp: Assim você alterar as configurações de privacidade dos grupos do app

Já estão disponíveis novas configurações de privacidade para grupos do aplicativo de mensagens WhatsApp.

As mudanças foram liberadas recentemente para os sistemas Android e iOS. Com as alterações, é possível decidir quem pode te adicionar a um grupo selecionando a opção desejada. Confira como:

Abra as Configurações/Ajustes do WhatsApp:

No Android: toque em Mais opções > Configurações > Conta > Privacidade > Grupos.

No iPhone: toque em Ajustes > Conta > Privacidade > Grupos.

Depois do primeiro passo, selecione uma das opções a seguir:

Todos: todos, incluindo as pessoas fora da lista de contatos do seu telefone, podem adicionar você a um grupo sem sua aprovação.

todos, incluindo as pessoas fora da lista de contatos do seu telefone, podem adicionar você a um grupo sem sua aprovação. Meus contatos: somente os contatos salvos em sua agenda podem adicionar você a um grupo sem a sua aprovação. Se um admin que não está salvo na sua agenda tentar adicionar você a um grupo, ele receberá uma notificação pop-up dizendo que não foi possível adicionar você e deverá tocar em Convidar para grupo ou Continuar e no botão de envio para enviar um convite para grupo por meio de uma conversa pessoal. Você terá três dias para aceitar o convite antes que ele expire.

somente os contatos salvos em sua agenda podem adicionar você a um grupo sem a sua aprovação. Se um admin que não está salvo na sua agenda tentar adicionar você a um grupo, ele receberá uma notificação pop-up dizendo que não foi possível adicionar você e deverá tocar em Convidar para grupo ou Continuar e no botão de envio para enviar um convite para grupo por meio de uma conversa pessoal. Você terá três dias para aceitar o convite antes que ele expire. Meus contatos exceto…: somente os contatos salvos em sua agenda, exceto os que você exclui, podem adicionar você a um grupo sem a sua aprovação. Depois de selecionar Meus contatos exceto…, você pode pesquisar quais contatos quer excluir. Se um admin que você excluiu tentar adicionar você a um grupo, ele receberá uma notificação pop-up dizendo que não foi possível adicionar você e deverá tocar em Convidar para grupo e no botão de envio para enviar um convite para grupo por meio de uma conversa pessoal. Você terá três dias para aceitar o convite antes que ele expire.

As configurações de privacidade de grupo não estão disponíveis no WhatsApp Web ou no aplicativo para área de trabalho.

