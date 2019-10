As principais palavras de outubro para cada signo do zodíaco

Outubro acaba de começar e cada signo possui palavras impactantes que se destacarão durante esta fase. Confira quais são:

Áries

Conflito de relacionamento, mudanças no emprego, resolução de problemas e renascimento.

Touro

Aprendizado, finalização, economia, desapego e excesso de controle.

Gêmeos

Cuidado com a saúde, crise de trabalho, ajuste de trabalho, sexo, amor, namoro e diversão.

Câncer

Reconhecimento, nova fase, drama familiar, paixões, fertilidade e intuição.

Leão

Comunicação, coragem, inteligência, mudança de carreira, lar, ciúme e trabalho.

Virgem

Dinheiro, sorte, pagamentos, silêncio, segredo e astúcia.

Libra

Separação, conflitos, ciúme, amores proibidos, sorte nos negócios e mudança.

Escorpião

Intuição, mudanças no trabalho, fertilidade, caso amoroso e indecisão.

Sagitário

Indecisão, mudanças, ansiedade, conquistas na carreira e tentações.

Capricórnio

Vida social, diversão, amor repentino, sucesso profissional, ambição e desejo de liderança.

Aquário

Carreira, talento, reconhecimento, inveja, drama familiar e mudança repentina.

Peixes

Problemas com dinheiro, boas notícias no trabalho, dúvidas no amor e libertação.