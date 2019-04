Como cada signo do zodíaco deve aproveitar a entrada do Sol em Touro no sábado

Na manhã de 20 de abril o Sol se move para o signo de Touro, um dos signos mais estáveis, mas também mais persistentes do zodíaco.

Os signos de terra como Touro, Virgem e Capricórnio recebem ótimas vibrações a partir deste trânsito, que pode ser um pouco tenso para Leão, Escorpião e Aquário – que devem preparar para algumas frustrações e limitações.

Confira como cada signo do zodíaco deve aproveitar esta fase:

Áries

Seu grande foco para esta temporada atingir metas pessoais – especialmente na vida financeira. Parece entediante, mas confie, se você usar este mês para se concentrar em concluir tudo em sua lista de afazeres, o trabalho duro irá valer a pena.

Touro

O mundo está finalmente se movendo em um ritmo confortável para você. A constância chega à sua vida exatamente como você gosta. Todo taurino estará mais confiante e brilhando mais do que o normal. Você será notado e deve aproveitar este momento para mudar aquilo que vem adiando.

Gêmeos

Mais do que nunca, compromissos podem assustá-lo! Você pode sentir dificuldade para entrar em ação e se sentir preso. Este mês é muito mais tranquilo do que você está acostumado e esta é hora de apostar na reflexão e paciência. Talvez as aprendizagens dessa fase,sejam as que mais fazem falta para você!

Câncer

Você tem tudo para se sentir e se sair muito bem! É hora de deixar de cuidar de todos e olhar mais para você, aceitando também o apoio de pessoas queridas. Relações podem criar vínculos ainda mais fortes e pessoas se aproximam.

Leão

Este mês, você realmente se sente sob pressão, especialmente no trabalho. Ainda assim, este é um momento importante para finalizar grandes projetos. Seja cauteloso, pois todos estão de olho em você. Cada falha é observada, mas todas as suas conquistas são celebradas também!

Virgem

Você volta a ter um ritmo confortável. Uma fase mais otimista e cheia de energia está chegando, o que é ótimo porque as novas oportunidades irão agradá-lo. Viagens e outros projetos desejados estão por vir.

Libra

É um momento confuso, mas também muito interessante. Seus relacionamentos íntimos, valores e vida financeira entram em evidência ao mesmo tempo. É um momento emocional e que você tende a dar importância exagerada a tudo. Esteja pronto para agir de forma mais madura e aprender o valor duradouro do compromisso.

Escorpião

Esta fase atrai o foco para seus relacionamentos. É hora de priorizar e tentar desenvolver vínculos mais fortes com o parceiro. Agora, você pode aprender muito sobre si mesmo através de relacionamentos e deve dedicar um tempo especial para esta tarefa.

Sagitário

Horários, planos e rotinas podem incomodar, mas são muito necessários. Não tema nada disso e esta fase será mais fácil. Existem momentos na vida em que precisamos planejar, escrever listas, definir metas e só depois agir.

Capricórnio

Este é um momento mais calmo, lento e fará bem para você. Continue com o pensamento positivo e vibrações mais otimistas, pois tudo isso atrairá boa sorte em assuntos amorosos, amizades e até mesmo no trabalho.

Aquário

Pode não parecer tão simples, mas esta é a hora de relaxar e não se preocupar tão intensamente com o resto do mundo. Volte a priorizar relações importantes que podem ter sido negligenciadas pela falta de tempo. Recarregue suas energias e estreite suas relações.

Peixes

Seu signo pode ter a vida “acelerada” de forma inesperada durante este trânsito! Você é geralmente é sensível e facilmente se sente oprimido, mas as coisas podem mudar e este mês você se sentirá mais confiante para socializar e mostrar quem realmente é. Leve esta temporada como uma fase crucial para conhecer novas pessoas e se conectar com elas.