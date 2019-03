WhatsApp beta para Android revela alteração importante que será feita no aplicativo

Uma nova versão do WhatsApp beta para Android revelou uma alteração importante que será feita no app de mensagens instantâneas.

O WhatsApp implementará um navegador no aplicativo. A informação foi relevada pelo portal especializado Wabetainfo.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.74: what's new?

🌐 Discovered a new feature under development: In-App Browser!

Details and screenshots in the article.

** The feature will be available in future **https://t.co/KUjp8aDW4e

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 14, 2019