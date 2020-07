Band homenageia Luciano do Valle em programa especial neste domingo

Neste domingo (5), às 14h, a Band exibe um programa especial em homenagem a Luciano do Valle, que completaria 73 anos neste sábado (4). A atração, apresentada por José Luiz Datena, trará depoimentos exclusivos de familiares e profissionais que conviveram com o narrador, além de mostrá-lo atuando nas mais diferentes modalidades esportivas, como basquete, boxe, automobilismo, vôlei e sinuca.

“O grito do Luciano do Valle era reconhecido por qualquer torcedor brasileiro. Ele não só trouxe um estilo, como era uma pessoa que se importava com os bastidores. Era alguém que lutava para que o esporte tivesse mais organização, mais respeito e mais espaço no Brasil. Não tem como compará-lo a alguém. Não tem como dizer que ele deixou um discípulo porque não teve isso. O Luciano marcou época na Band, no Brasil e é um cara que fez da Copa do Mundo um espetáculo muito maior por causa da sua voz e da sua emoção”, afirma Renata Fan.

Cléber Machado lembra do colega com admiração. “O Luciano do Valle é um dos caras que nos deram um norte. Você tinha certeza que ele estava transmitindo uma coisa pela qual era absolutamente apaixonado. Uma frase que eu aprendi sobre narração é que não adianta eu falar que vou transmitir as emoções. Eu tenho que me emocionar com o que estou transmitindo para que eu consiga, eventualmente, emocionar você. O Luciano fez isso de uma maneira genial”.

Hortência Marcari detalha o relacionamento que tinha com o narrador da Band. “Nos tornamos grandes amigos. Outro dia eu postei um jogo antigo e me emocionei com a narração dele. Era impressionante como ele sentia no nosso semblante o que a gente estava passando naquele momento e como ele era muito preciso nas colocações. No meio esportivo e jornalístico, sem dúvida nenhuma, ele foi a pessoa mais importante não só na minha vida, mas na vida de todas as jogadoras de basquete”.

Galvão Bueno, Neto, Denilson, Oscar Schmidt, Emerson Fittipaldi, Popó, Marta, Washington Olivetto, Marcelo Negrão, Magic Paula, entre outros amigos e colegas de profissão, também contam histórias que viveram ao lado do locutor esportivo.

Luciano do Valle morreu aos 66 anos no dia 19 de abril de 2014, quando chegava a Uberlândia (MG) para cobrir o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians no Estádio Parque do Sabiá, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele passou mal ainda no avião, recebeu os primeiros socorros de um médico cardiologista que estava no voo e chegou a ser levado a um hospital da região, mas não resistiu.

O Especial Luciano do Valle vai ao ar neste domingo, às 14h, na tela da Band.