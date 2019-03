Copa do Brasil 2019: onde assistir ao vivo online o jogo SANTOS X AMÉRICA-RN

View this post on Instagram

Já lembrei disso semana passada, mas hoje é a data oficial, então bora relembrar: há exatamente DEZ ANOS, @NeymarJr fazia sua estreia profissional com o manto sagrado! #tbt Agora vamos ver se vocês tão bem de memória; quanto foi esse jogo e quem fez os gols do Santos? 🤔 #MemóriaSFC