Cantor R. Kelly é agredido dentro da prisão

O cantor R. Kelly, preso em Chicago após inúmeras acusações de assédio sexual, foi agredido recentemente dentro de sua cela. Segundo o site TMZ, ele foi atingido por socos por outro detento.

Kelly estaria sentado na cama quando o outro preso chegou já desferindo murros. O TMZ cita fontes policiais e diz que o cantor foi examinado e não teve lesões sérias.

O motivo da agressão teria sido a atenção que o caso de R. Kelly tem, proporcionando inúmeras manifestações do lado de fora. Quando isso acontece, por medida de segurança, muitas vezes os presos têm de ficar o tempo todo dentro de suas celas. Os próprios presos separaram a briga.

O centro penitenciário onde o cantor está desde 2019 tem mais de 6 mil detentos. Kelly tem diversas acusações de abuso sexual, incluindo contra menores, além de produção de pornografia infantil. Ele se declarou inocente, mas se entregou.

O artista aguarda há mais de um ano o julgamento em vários estados por crimes incluindo abuso sexual de menores e recebimento e produção de pornografia infantil em três estados, em Illinois, Minnesota e Nova York.