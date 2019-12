Edward Norton brilha em ‘Brooklyn Sem Pai Nem Mãe’

Edward Norton tinha apenas um filme em seu histórico como diretor, no divertido “Tenha Fé” (2000). Dezenove anos depois ele arrisca ainda mais, agora também como roteirista e ator principal de “Brooklyn – Sem Pai Nem Mãe”, que estreia hoje nos cinemas.

Na Nova York dos anos 1950, Lionel Essrog (Norton) é um detetive particular com síndrome de Tourette, o que faz com que volta e meia não tenha controle sobre o que diz. No momento ele está investigando o assassinato de seu amigo e mentor, Frank Minna (Bruce Willis) e passa a percorrer vários trechos da cidade em busca de respostas, até encontrar um caminho através da especulação imobiliária em vizinhanças resididas em sua maioria por pobres e negros, uma história, que se passa décadas atrás e é tema recorrente na metrópole e muito atual.