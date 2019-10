MasterChef - A Revanche: Veja quem foi eliminado nesta terça, 29 de outubro

A cara de Fernando Cavinato disse tudo: os nove participantes que chegaram ao terceiro episódio de "MasterChef – A Revanche" tiveram de enfrentar seus monstros no programa exibido na noite desta terça-feira, 29 de outubro. A primeira parte do talent show desafiou os cozinheiros a revisitarem os pratos responsáveis por eliminá-los em suas respectivas temporadas.

Estefano, Fernandinho, Sabrina e Vanessa sucumbiram ao pesadelo de encararem seus erros e se deram mal. Sabrina, inclusive, foi direto para a prova de eliminação após ser muito criticada pelos jurados. Erick Jacquin chegou a dizer que o prato que ela apresentou agora não havia evoluído em nada. A cozinheira pediu que ele não falasse isso. "Vou chorar", falou.

"Pode chorar. Você merece. Está horrível", disse o chef francês. Paola Carosella completou: "Quem vai chorar sou eu, de comer isso". Ai.

Os outros três destaques negativos tiveram mais uma chance e passaram por um prova de pressão: preparar um frango frito perfeito com o acompanhamento de um molho. Fernandinho arrasou com seu know-how de fast food e levou a prova.

Estefano foi um pouco melhor que Vanessa, que acabou indo à eliminação com a colega, coisa que as duas não desejavam. "Não queria ir com ela, a gente precisa de representatividade", disse Sabrina, em relação ao número de mulheres na competição. Além das duas, apenas Katleen representa o time das meninas.

A eliminação

As amigas tiveram de preparar um menu completo tendo como ponto de partida os queijos no duelo final. Sabrina contou muito com a ajuda do mezanino e teve dificuldades para controlar a ansiedade. Vanessa manteve a calma. Às vezes até demais.

Ambas tiveram desempenho mediano e a decisão foi complicada. Entrada, prato principal e sobremesa das duas não brilharam tanto, mas, o menu mais coerente na opinião dos jurados foi o de Sabrina. Com isso, Vanessa se despediu da competição.