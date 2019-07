Gabi Brandt entra em trabalho de parto: 'Chegou a hora de conhecer o Davi'

A influenciadora digital Gabi Brandt entrou em trabalho de parto na tarde desta sexta-feira (5). O músico Saulo Pôncio, marido de Gabi, publicou um vídeo ao lado dela já no hospital, no Rio de Janeiro. "Chegou a hora de conhecer o Davi".

Desde que anunciou a gravidez, no fim do ano passado, a influenciadora evitou falar sobre o seu plano de parto. "Vai depender do que o Davi quiser", costumava dizer, sobre sua preferência sobre parto natural ou cesariana.

A paulista ficou famosa depois de participar da primeira temporada do reality show de pegação "De Férias com o Ex Brasil", da MTV, em 2016.

Histórico

Depois de um relacionamento conturbado com Gui Araújo, que conheceu no reality, Gabi engatou um romance com Saulo. Eles ficaram noivos no Dia dos Namorados de 2018, pouco mais de um mês após o início do relacionamento.

O casamento foi em janeiro deste ano, com uma festança no Copacabana Palace que coincidiu com o lançamento do álbum do duo UM44K, em que Pôncio divide os vocais com Luan Otten.

Os Pôncio entraram em evidência em agosto do ano passado, depois que um escândalo de infidelidade em família veio à tona. Letícia Almeida, com quem Saulo namorava, revelou que sua bebê não era filha dele, mas sim seu concunhado. Jonathan Couto, o verdadeiro pai de Madalena, hoje com 1 ano e 5 meses, é casado e tem dois filhos com Sarah Pôncio, irmã de Saulo.