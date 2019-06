Miley Cyrus, Lana Del Rey e Ariana Grande anunciam música em parceria para reboot de 'As Panteras'

Uma trilha sonora de peso está sendo montada para o novo longa-metragem reboot do clássico "As Panteras", de 2000. As cantoras norte-americanas Miley Cyrus, Lana del Rey e Ariana Grande confirmaram nesta quarta-feira (26) uma colaboração sem precedentes exclusiva para o filme.

Pelo trecho audível no teaser, liberado também na quarta-feira, a música promete ser um pop dançante. O vídeo foi compartilhado por Ariana e Miley, que marcou em seu Twitter as duas parceiras.

O trailer completo de "As Panteras" está previsto para ser divulgado nesta quinta-feira (27).