Com saudade de Merlí? Primeiras imagens da série derivada com Pol Rubio são divulgadas

Pouco mais de um ano após o fim de "Merlí", as saudades de uma boa conversa sobre Filosofia e uma certa 'malandragem' fazem falta! Ainda mais depois que uma série derivada foi anunciada no fim do ano passado.

Para aplacar um pouco essa ansiedade, a Movistar divulgou as primeiras imagens de "Merlí: Sapere Aude" (ouse saber, em latim), história que dá continuidade aos ensinamentos do professor Merlí (Francesc Orella) um homem tão carismático quanto cheio de falhas, que encanta um grupo de alunos do Ensino Médio com seus métodos pouco ortodoxos de ensino.

Merlí e Pol / Reprodução/Instagram

Entre eles está Pol Rubio (Carlos Cuevas), que assume agora o posto de protagonista. O spin-off vai seguir o rapaz, que redime sua carreira escolar graças à Filosofia, na Universidade.

Personagens

David Solans, que interpretou Bruno, filho de Merlí e um dos interesses amorosos de Pol, retorna para a nova série.

Reprodução

Pol ganha uma nova mentora na Universidade, a professora Maria Bolaño, interpretada por María Pujalte

Reprodução

Azul Fernandez e Pablo Capuz completam o elenco principal da primeira temporada e também são novidade.

A série catalã "Merlí: Sapere Aude", estreia em dezembro na Espanha.