Gostou de Chernobyl? Criador revela lista com produções que fãs devem assistir e ler

Exibida desde o dia 10 de maio na HBO, sempre às 21h de sexta-feira, a minissérie “Chernobyl” está chegando ao fim com seu quinto episódio intitulado “Vichnaya Pamyat”, que significa “Memória Eterna” em ucraniano e é uma frase muito usada na despedida nos funerais.

No entanto, o criador da produção, Craig Mazin, decidiu incentivar os fãs a se aprofundar ainda mais na história de um dos maiores desastres nucleares do mundo e disponibilizou em seu Twitter biografias e filmografias sobre o assunto.

2) Sorry, I should say #ChernobylHBO because hashtags.

So first… COME AND SEE is a Soviet classic, and in my opinion, the greatest war movie ever made. It somehow manages to be restrained and unblinking all at the same time. Hard to watch. Important to watch.

— Craig Mazin (@clmazin) June 4, 2019