MasterChef Brasil: Saiba como foi o programa deste domingo, 26 de maio

Dia difícil para os fãs de "MasterChef Brasil". Amigos no "MasterChef Brasil", Haila e Helton ficaram entre os piores na prova de eliminação e o caçula da edição se despediu da edição neste domingo, 26 de maio. Emocionada, Paola Carosella foi às lágrimas ao se despedir de Helton: "Eu gostaria que você fosse meu filho. Além do orgulho que, com certeza, sua mãe já sente, ela pode carregar o meu também", disse a chef.

Veja como foi a edição:

Sincronizado com a exibição de "O Cangaceiro", o "MasterChef Brasil" deste domingo, 26 de maio, começou em ritmo cinematográfico. Os 12 cozinheiros que seguiam na disputa ocuparam a Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Lorena e Fernando, que se deram bem na edição passada, lideraram as equipes.

Pela primeira vez nesta edição, eles tiveram de fazer um serviço completo, com entrada, prato principal e sobremesa, com o tema comida nordestina, para alegria da piauiense Lorena, que conseguiu a primeira vantagem para escolher ingredientes. O jantar foi servido para 50 convidados, entre as quais as cineastas Tata Amaral e Marina Person.

Ao lado de Juliana N., André, Eduardo M., Ecatherine e Weverton, o time de Fernando levou a melhor com 34 votos dos convidados, embora os chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella, jurados da competição, tivessem críticas e elogios para ambas as equipes. "Vergonhoso", classificou Paola para alguns dos pratos.

Porém, a alegria de subir ao mezanino durou pouco para os vencedores. Ana Paula Padrão, a apresentadora, avisou que ele deveria escolher dois de seus companheiros para fazer a prova de eliminação e, para surpresa de muitos, ele mandou Juliana, sua amiga na competição, e André.

Lorena, por sua vez, teve a oportunidade de se safar e livrar mais um companheiro, mas resolveu 'subir'Rodrigo e Eduardo, que se destacaram na prova em equipe.

Eliminação

Os seis passaram por uma miniprova para provar o conhecimento sobre facas. André errou no seu chute de utensílio para limpar camarão e foi direto para a eliminação. Os demais acertaram a prova até o fim e tiveram de passar por uma outra etapa: abrir ostras de forma perfeita. Juliana "representou"e voltou para o mezanino.

Os demais precisaram fazer sopas clássicas sem necessariamente terem familiaridade com os ingredientes de cada uma. Fernando escolheu qual receita cada um precisaria cozinhar.