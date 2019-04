'Relação de Brad e Angelina melhorou após divórcio', relata fonte

O diálogo entre Brad Pitt e Angelina Jolie "melhorou significativamente" desde que eles foram declarados oficialmente solteiros.

O antigo casal enfrentou um turbulento processo de divórcio, mas agora que eles arquivaram a papelada e conquistaram o status de "solteiros", fontes relataram que a relação da dupla está melhor do que nunca.

"Brad e Angelina percorreram um longo caminho. Para a surpresa de vários de seus amigos mais próximos, o diálogo entre eles melhorou substancialmente depois do divórcio. Os dois se dedicam à criação conjunta dos filhos. As crianças têm um cronograma oficial e isso fez uma diferença enorme para toda a família. A agenda aliviou as pressões de planejamento que Brad e Angelina enfrentaram no passado. Agora as crianças passam tempo com os pais e estão felizes e prósperas", explicou uma fonte próxima.

Angelina Jolie entrou com o pedido de divórcio em setembro de 2016, depois de 10 anos de relacionamento, chocando o mundo das celebridades. O ex-casal, conhecido como Brangelina, vem travando uma amarga disputa pela custódia dos herdeiros desde então.

Contudo, de acordo com o 'The Blast', os dois concordaram que a disputa em andamento está magoando as crianças, de modo que eles decidiram resolver o impasse para evitar a dor de uma longa batalha judicial.

Embora Angelina tenha originalmente solicitado a guarda unilateral das crianças e tenha lutado para que o ator de 'Clube da Luta' obtivesse tempo "mínimo" com seus herdeiros, o acordo provisório delegou uma quantidade "justa" de tempo entre Brad e os filhos.