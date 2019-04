MasterChef Brasil: assista à nova abertura do programa, cheia de saltos

Após as seletivas da sexta temporada do MasterChef Brasil, neste domingo, 7, os 19 participantes que conseguiram o avental enfrentam a primeira Caixa Misteriosa. Quem vai ser o primeiro a deixar a cozinha da competição gastronômica mais disputada do Brasil? O programa também exibe pela primeira vez a abertura com os participantes selecionados.

Já há cinco anos no ar, o MasterChef sempre trouxe belas e inovadoras aberturas para apresentar seu competidores. E neste ano, comemorando 10 edições os participantes foram submetidos a saltos ornamentais em uma gigante cama elástica.

E o elenco do talent show culinário também não ficou de fora! Ana Paula Padrão e os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin também entraram na dança e se jogaram na cama elástica.

Assista à abertura do programa, que vai passar pela primeira vez neste domingo:

Formato da Endemol Shine Group, o MasterChef Brasil é uma co-produção da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todos os domingos, às 20h, na tela da emissora (com transmissão simultânea no aplicativo para smartphones).

MasterChef Para Tudo

Na próxima terça-feira, 9, às 22h, a Band também exibe o terceiro episódio do MasterChef Para Tudo. Apresentada por Ana Paula Padrão, a atração vai mostrar cenas inéditas, curiosidades e bastidores do programa exibido no domingo.