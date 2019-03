NAVE: Rock in Rio anuncia experiência imersiva com maior projeção já feita na América Latina

O Rock in Rio anunciou nesta terça-feira (26) mais uma grande novidade para a edição deste ano: a arena "NAVE – Nosso futuro é agora". A atração foi idealizada em parceria com a marca de cosméticos Natura e estará logo na entrada do festival com uma experiência imersiva de alta tecnologia.

Com a curadoria do diretor artístico Marcello Dantas, a NAVE é uma apresentação de 15 minutos que convida o público a ocupar os espaços do Velódromo Municipal do Rio de Janeiro. Com uma projeção de 5,4 mil metros quadrados – a maior já feita na América Latina –, o espetáculo reflete sobre sustentabilidade, aceleração e a perda de autonomia do ser humano em relação ao tempo.

Serão 2,4 mil pessoas em cada sessão, que ocorre durante todo o festival – são esperadas 200 mil pessoas nos sete dias de evento. Delas, 400 ficam ao centro da arena, em um piso com relevos, circulando por grandes pedras que chegam a 100 metros cúbicos e, acredite, levitam em certo momento da apresentação. "A construção das pedras é bastante simples", explica Dantas. "Elas na verdade são cenográficas, construídas com base em gás hélio. Basta um pequeno movimento para irem ao ar."

Apesar da música instrumental do vídeo, uma composição original, com letra, vai acompanhar as projeções. De acordo com Dantas, a canção será revelada mais próxima ao evento, mas tudo indica que grandes nomes estarão envolvidos.

De acordo com o CEO do Rock in Rio, Luis Justo, a NAVE embarca no conceito do festival de apresentar diversos espaços diferentes além dos palcos Mundo e Sunset, por onde passam as principais atrações. "O Rock in Rio é uma plataforma de experiência e entretenimento, é muito mais do que só música", afirmou durante o anúncio na Casa Natura Musical, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

Entre outras novidades para a Cidade do Rock nesta edição – a oitava no Rio de Janeiro – estão o Espaço Favela, que busca revelar grandes músicos e artistas que atuam nas comunidades cariocas, e a expansão do palco de música eletrônica, que passou a se chamar New Dance Order.

O Rock in Rio está chegando!

O Rock in Rio 2019 acontece entre os dias 27 e 29 de setembro e 3 e 6 de outubro. Entre as atrações confirmadas estão Drake, Foo Fighters, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, P!nk, Muse e Imagine Dragons – veja lista completa clicando aqui.

A venda geral de ingressos começa no dia 11 de abril, às 19h. Clientes do Rock in Rio Club e do banco Itaú podem acessar a pré-venda com até 15% de desconto até 10 de abril. Um dia do festival sai por R$ 525 na inteira, ou R$ 262,50 na meia entrada. Acesse o site oficial de vendas para mais detalhes.