Oscar 2019: Rami Malek foi levado para a enfermaria logo após receber prêmio

O ator Rami Malek foi parar na enfermaria da cerimônia do Oscar 2019, na madrugada desta segunda-feira (24) logo após vencer o prêmio de Melhor Ator. Isso porque, muito emocionado, ele acabou tropeçando no palco do centro de eventos.

Malek não sofreu nenhum acidente grave, saindo do susto com apenas um joelho arranhado. Segundo a revista People, apesar da queda, o ator não soltou seu Oscar recém-adquirido.

Rami Malek sendo atendido por equipe médica após cair do palco do Oscar | / Kevin Winter/Getty Images

Em seu discurso de vitória, Malek lembrou da importância de seu personagem e como foi representativo ele ganhar o prêmio. "Fizemos um filme sobre um homem gay e imigrante que viveu sua vida sem pedir desculpas. E seu sucesso é a prova de que as pessoas querem ver isso", disse.

"Sou filho de imigrantes do Egito, de primeira geração. Parte da minha história está sendo escrita agora. E não poderia ser mais grato a todos que acreditaram em mim", completou.

Em "Bohemian Rhapsody", Malek interpreta Freddie Mercury, o vocalista da banda Queen, morto em 1991. Além do prêmio de Melhor Ator, o filme também venceu em Melhor Edição, Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som.