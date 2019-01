Gisele Bündchen não deixa barato crítica de Ministra da Agricultura; veja o que ela disse

A modelo brasileira Gisele Bündchen rebateu as críticas da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que questionou o conhecimento da celebridade internacional sobre os esforços de preservação ambiental do Brasil.

Tereza Cristina havia dito na segunda-feira que Gisele não deveria estar dizendo coisas ruins sobre o Brasil, chamando o país de desmatador, por exemplo, sem conhecer os fatos.

Gisele criticou em novembro uma proposta do então presidente eleito Jair Bolsonaro de fundir o Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura, o que acabou não acontecendo, mas o governo Bolsonaro retirou da pasta ambiental a supervisão de áreas, como a de recursos hídricos, e eliminou sua secretaria sobre mudanças climáticas.

Bolsonaro, que conta com agricultores poderosos como parte de seus principais apoiadores, disse que quer acabar com uma “indústria” de multas ambientais, que ativistas dizem ser uma ferramenta importante para garantir que as regras sejam seguidas. Ele também sugeriu que o Brasil poderia sair do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.

“Causou-me surpresa ver meu nome mencionado de forma negativa por defender e me manifestar em favor do meio ambiente, pois desde 2006 venho apoiando projetos e me envolvendo com causas socioambientais, o que sempre fiz com muita responsabilidade”, escreveu Gisele no Twitter, na quarta-feira.

“Estou sempre buscando conhecimento através de leituras e contatos com cientistas, pesquisadores, agricultores, organizações corporativas e ambientais.”

O post não fez menção à ministra da Agricultura ou ao ministério.

A ministra respondeu posteriormente, também no Twitter, agradecendo Gisele por sua mensagem e dizendo que elas deveriam trabalhar juntas para combater o desmatamento ilegal.

Em uma entrevista a uma rádio na segunda-feira, Tereza disse que Gisele deveria enaltecer os esforços de sustentabilidade do Brasil, argumentando que a preservação de dois terços da vegetação nativa do país é uma grande realização ambiental.

Tereza depois escreveu no Twitter que convidaria Gisele para ser uma embaixadora dos esforços do Brasil para alimentar o mundo, preservando a natureza.

Gisele não indicou se recebeu tal convite ou se o aceitaria.

“Acredito que a produção agropecuária e a conservação ambiental precisam andar juntas, lado a lado”, disse Gisele em sua postagem.