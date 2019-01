Globo de Ouro 2019: saiba quais são as principais apostas da imprensa estrangeira

A ressaca das festas de fim de ano passou, e Hollywood já está totalmente voltada a sua temporada de premiações. A festa que abre os trabalhos em 2019 – e que serve como termômetro para o Oscar – é o Globo de Ouro, que realiza sua 76ª edição neste domingo (6), com transmissão ao vivo, às 22h, pelo canal pago TNT.

Astros dos mais altos escalões disputam entre si os prêmios concedidos pela Associações de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, que agracia tanto o cinema quanto a televisão.

Esta edição é marcada pela diversidade entre os concorrentes. O páreo da disputa de melhor filme dramático, por exemplo, inclui títulos tão distintos quanto a dramédia política “Infiltrado na Klan”, o filme de herói “Pantera Negra” e o drama musical “Nasce uma Estrela”.

Surpreendente, a presença da cantora Lady Gaga neste filme, aliás, tem tudo para garantir a ela o prêmio de melhor atriz dramática, superando a elogiada atuação de Glenn Close.

A força das protagonistas de “A Favorita” pode significar chances de vitória para o filme entre as comédias, a despeito de “Vice” liderar as indicações do Globo de Ouro, com seis menções.

Entre as séries de TV, há dúvidas se o prêmio vai ecoar os vitoriosos do Emmy, que consagrou “The Americans” e “The Marvelous Mrs. Maisel”. Não será surpresa, no entanto, se Amy Adams vencer como melhor atriz de série limitada por “Sharp Objects” e Sandra Oh se destacar pela atuação em “Killing Eve”.

Famosa por sua participação em “Grey’s Anatomy”, a atriz, aliás, será uma das apresentadoras da premiação, ao lado de Andy Samberg, de “Brooklyn Nine-Nine”.

O time de apresentadores dos prêmios inclui ainda nomes como Dick Van Dyke, Halle Berry, Jessica Chastain, Sam Rockwell, Chadwick Boseman e Jim Parsons, entre outros. Já o momento mais emocionante da noite deve ficar a cargo de Jeff Bridges, que receberá o prêmio honorário Cecil B. deMille.

Previsões da imprensa estrangeira

O Metro Jornal analisou a repercussão dos indicados nos seguintes veículos: USA Today, NYT, Variety, The Wrap, Time e Entertainment Tonight. Também levou em consideração as opiniões sobre os concorrentes das categorias de televisão do jornal The Guardian e dos concorrentes das categorias de cinema da US Magazine.

Veja a seguir as principais apostas da imprensa estrangeira:

Cinema

Televisão