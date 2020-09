Mundo tem novo recorde de casos da covid-19: 307.930 num único dia

O domingo (3) foi o dia com mais registros de novos casos da covid-19 desde o início da pandemia. Apenas em 24 horas, o número total de infecções pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) aumentou em 307.930.

O recorde anterior de novos casos havia sido registrado em 6 de setembro (306.857). Também na semana passada, segundo a agência Reuters, a Índia tornou-se líder mundial no registro de casos diários, estabelecendo um recorde de 97.570 diagnósticos da covid-19 em um único dia.

O país também passou o Brasil no ranking de nações com maior número de infectados pela doença, assumindo o segundo lugar com 4,75 milhões. A Índia só perde para os Estados Unidos neste aspecto; os estadunidenses acumulam mais de 6,5 milhões de casos.

Ainda de acordo com análise da Reuters, a curva epidemiológica da covid-19 continua ascendente em 58 países; Argentina, Indonésia, Marrocos, Espanha e Ucrânia são alguns deles. O Brasil e os Estados Unidos foram identificados em curva descendente, com uma tendência de queda em novos casos nos últimos dias.