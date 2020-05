Governo de São Paulo lança aplicativo 'Poupatempo Digital'

O governador de São Paulo João Doria anunciou nesta quarta-feira o lançamento do Poupatempo Digital, plataforma que possibilita que o usuário utilize mais de 40 serviços pelo celular

Com o decreto da quarentena por conta da pandemia de coronavírus, todas as unidades físicas do Detran.SP e Poupatempo foram fechadas no estado e os serviços interrompidos.

Além dos serviços já oferecidos pelo Poupatempo, há alguns que são exclusivos do aplicativo, como por exemplo, a solicitação de segunda via e renovação de CNH, Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Licenciamento de veículos (CRLV), IPVA 2020, acordo da CDHU, acesso ao Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, situação das linhas do Metrô e da CPTM e Qualidade do Ar. A partir da próxima semana, estarão disponíveis oito novos serviços, tais como a Indicação de Condutor, Autenticidade de Certidões e consultas e CFC e ECV, do Detran.SP, entre outros.

O aplicativo 'Poupatempo Digital' está disponível para download no Google Play e na App Store para sistemas Android e iOS.