Chuva: Cidade de São Paulo entra em alerta para alagamentos

A tempestade que atinge a cidade de São Paulo nesta tarde de quinta-feira (30) provocou um estado de atenção para alagamentos. No momento, toda a capital se encontra em perigo de formação de alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura paulistana.

Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que a precipitação forte com potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento devem começar pela Zona Norte.

De acordo com previsão dos meteorologistas do CGE da Prefeitura de São Paulo essas instabilidades tem rápido deslocamento e podem se espalhar pela cidade devido ao calor, atuando até as primeiras horas da noite desta quinta-feira (30).

Medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

– Evite transitar em ruas alagadas

– Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

– Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

– Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

– Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

– Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.