WhatsApp Web: assim você pode utilizar o 'Messenger Rooms' para videochamadas com até 50 usuários

Acesse as salas do Messenger pelo atalho disponível no WhatsApp Web e abra automaticamente o app ou o site do Messenger.

A novidade foi lançada pelo Facebook no mês passado e permite videochamadas com até 50 usuários, de forma simultânea.

Como o Messenger tem seu próprio app e site, o usuário precisa se conectar à sua conta do Facebook para criar uma sala.

Assim que a sala for criada, é possível trancá-la para que novas pessoas não possam acessar a sala ou pode escolher deixá-la aberta.

As salas são criadas fora do WhatsApp e as conversas por chamada de vídeo nas salas do Messenger não são protegidas pela criptografia de ponta a ponta.

Qualquer usuário que receber o link de uma sala pode entrar em uma sala aberta, por isso, somente compartilhe com os interessados.

