O signo que finalmente começará a focar em relacionamentos importantes

Um dos signos mais pacíficos do zodíaco está em uma fase de fazer descobertas importantes e profundas em seus relacionamentos amorosos ou de outro tipo, analisando melhor quais devem ser suas prioridades neste momento.

Quer saber de quem estamos falando?

O signo da vez é Libra!

Durante este momento de revisão dos relacionamentos, é preciso passar tempo de qualidade com as pessoas em jogo. É sempre importante levarmos em conta que as relações românticas são importantes, mas as com amigos, familiares e colegas de trabalho possuem um grande impacto em quem somos e como estamos nos sentindo.

No dia 10 deste mês, com a entrada de Júpiter retrógrado, chega um momento de apostar na comunicação e avaliar principalmente suas novas amizades. Lembre-se que o mais interessante dos relacionamentos é percorrer os caminhos juntos e não um segurar o outro em um só lugar.

Com a lógica um pouco fria de que “se afastar” é muitas vezes necessário, você encarará a Lua cheia de 19 de abril como um momento de decisões que movimentam a vida. Sua energia estará em alta, assim como sua coragem e ousadia.

Nos próximos dias do mês se iniciará uma fase em que a intimidade terá muita importância. Isso fará com que você atraia e deseje relacionamentos mais honestos. É a hora de ser sincero sobre seus sentimentos consigo e com os outros, mesmo que conexões terminem ou mudem – talvez de amizade para algo mais, ou vice-versa.