Crítico ao isolamento social, senador Arolde de Oliveira morre por complicações da covid-19

Morreu na última quarta-feira (21), o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ), de 83 anos. Ele foi vitma de complicações da covid-19. O congressista estava internado na UTI desde outubro no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

“Comunicamos que nesta noite (dia 21 de outubro) o Senhor Jesus recolheu para si nosso amado irmão, senador Arolde de Oliveira. Falecido vítima de Covid e como consequência a falência dos órgãos”, afirmaram os familiares na conta do Twitter do senador.

Integrante da bancada evangélica, o senador era um crítico ao isolamento social e defendia o uso da cloroquina.

Em um dos seus posts, no início da pandemia, ele afirmou: “os números do vírus chinês no mundo e no Brasil demonstram a inutilidade do isolamento social. Autoridades, alarmistas por conveniência, destruíram o setor produtivo e criaram milhões de desempregados. O presidente @jairbolsonaro, isolado pelo STF, estava certo desde o início”, afirmou.

