Acusado de violência doméstica: homem morre após cair 6 andares enquanto fugia da polícia

Um homem morreu após cair do sexto andar de um prédio na cidade de Viña del Mar, no Chile.

Segundo o Bio Bio Chile, o incidente ocorreu logo após a chegada de policiais à casa que ele dividia com sua parceira, que o denunciou por supostos atos de violência doméstica.

Enquanto a polícia interrogava a suposta vítima, o homem tentou escapar descendo pelas varandas internas do prédio, quando caiu.

A morte foi confirmada pela procuradora local Carolina Monsalve: “O acusado se atirou do oitavo andar, o que resultou em ferimentos graves. Ele faleceu posteriormente no hospital, apesar dos esforços médicos para salvar a sua vida."

A polícia chilena fez uma correção na fala de Monsalve, alegando que o homem, na realidade, caiu do sexto andar. Além disso, acrescentaram que em ocasiões anteriores, os vizinhos haviam ouvido agressões no interior do prédio (inclusive, já havia uma denúncia contra ele por atos de violência).