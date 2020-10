5 truques psicológicos para fazer as pessoas gostarem de você imediatamente

As amizades normalmente se desenvolvem tão naturalmente que você nem percebe como ou quando começaram. Às vezes, porém, você quer fazer um esforço extra para estreitar os laços de amizade com um novo conhecido.

Para ajudá-lo nessa missão, o IFLS vasculhou a pesquisa psicológica que visa encontrar estratégias baseadas na ciência para fazer as pessoas gostarem de você.

Veja abaixo como desenvolver relacionamentos melhores com mais rapidez:

1. Copie-os.

Chamada de ‘espelhamento’, essa estratégia consiste em imitar sutilmente o comportamento da outra pessoa. Ao falar com alguém, tente copiar sua linguagem corporal, gestos e expressões faciais.

Nos anos 90, pesquisadores da New York University documentaram o ‘efeito camaleão’, que ocorre quando as pessoas imitam inconscientemente o comportamento umas das outras, e esse mimetismo facilita o gosto.

2. Passe mais tempo perto deles

De acordo com o efeito da mera exposição, as pessoas tendem a gostar de coisas que lhes são familiares.

O conhecimento desse fenômeno remonta à década de 50, quando pesquisadores do MIT descobriram que estudantes universitários que viviam mais próximos em conjuntos habitacionais eram mais propensos a serem amigos do que estudantes que moravam mais distantes.

Isso pode ocorrer porque os alunos que moram perto podem experimentar interações mais passivas e cotidianas uns com os outros, como cumprimentar-se na sala comum ou na cozinha. Sob certas circunstâncias, essas interações podem se transformar em amizades completas.

Juntas, essas descobertas sugerem que simplesmente passar mais tempo com as pessoas pode fazer com que gostem mais de você. Mesmo que você não more perto de seus amigos, tente manter uma rotina constante com eles, como sair para tomar um café todas as semanas ou fazer aulas juntos.

3. Elogie outras pessoas

As pessoas irão associar os adjetivos que você usa para descrever outras pessoas com sua personalidade. Esse fenômeno é chamado de transferência espontânea de traços.

Um estudo descobriu que esse efeito ocorria mesmo quando as pessoas sabiam que certas características não descreviam as pessoas que falaram sobre elas.

De acordo com Gretchen Rubin, autora de livros como ‘Projeto Felicidade’, tudo o que você diz sobre as outras pessoas influencia a forma como as pessoas veem você.

Ou seja: se você descrever outra pessoa como genuína e gentil, as pessoas também o associarão a essas qualidades. O inverso também é verdadeiro: se você está constantemente criticando as pessoas pelas costas, seus amigos também começarão a associar as qualidades negativas a você.

4. Esteja de bom humor

O contágio emocional descreve o que acontece quando as pessoas são fortemente influenciadas pelo humor de outras pessoas. De acordo com pesquisas da Ohio University e da University of Hawaii, as pessoas podem sentir inconscientemente as emoções das pessoas ao seu redor.

Se você deseja que os outros se sintam felizes quando estão perto de você, faça o possível para comunicar emoções positivas.

5. Faça amizade com os amigos deles

A teoria da rede social por trás desse efeito é chamada de fechamento triádico, o que significa que duas pessoas provavelmente ficarão mais próximas quando tiverem um amigo em comum.

Para ilustrar esse efeito, os alunos da University of British Columbia desenvolveram um programa que selecionava amigos aleatoriamente no Facebook. Eles descobriram que as pessoas estavam mais propensas a aceitar seu pedido de amizade à medida que seu número de amigos em comum aumentava de 20% sem amigos em comum para cerca de 80% com mais de 11 amigos em comum.

Gostou? Então fique atento: em breve postaremos mais estratégias de amizade para você! =)