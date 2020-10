Vídeo: Piloto se assusta com tempestade de cinzas e helicóptero quase é ‘engolido’

Essa é a típica situação que mesmo tensa, exige que a pessoa responsável seja calma e centrada. Um vídeo divulgado recentemente nas redes sociais registrou um momento inusitado, um piloto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) precisou agir rapidamente após se deparar com uma tempestade de cinzas na região conhecida como Serra do Amolar (MS).

Segundo informações do portal Tribuna MS, o piloto, Álver Sathler, revelou em entrevista que esta foi uma situação totalmente nova e diferente de qualquer outra que já enfrentou. O homem deu ainda mais detalhes de como fez para passar por esta situação: “Foi no momento em que eu estava voando, me deparei com uma nuvem, com características totalmente diferentes, uma tempestade com cinzas e areia vindo de dentro do Pantanal, na Serra do Amolar. Tive que passar por cima da serra e cruzei para tentar justamente fugir dessa tempestade e fazer o pouso efetivo em uma fazenda”, finalizou.

Por sorte, e devido a expertise de Sathler, a situação acabou bem, mas o homem reforça que por pouco o helicóptero não foi “engolido”.

Nos últimos meses, as queimadas em determinadas regiões do Brasil têm ganhado cada vez mais repercussão e acabado em discussões, principalmente na internet.

